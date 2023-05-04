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الخميس، 04-05-2023 03:30 م

السقاف: توفير 3200 فرصة عمل من خلال مشاريع استثمارية

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الوكيل الإخباري - قالت وزيرة الاستثمار خلود السقاف، الخميس، أن عدد المشاريع المستفيدة من قانون البيئة الاستثمارية بلغ (91) مشروعاً استثمارياً، بحجم عمالة متوقعة - بحسب الدراسات المقدمة من المستثمرين ستصل إلى (3200) فرصة عمل.

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وبينت السقاف خلال جلسة لمجلس الاستثمار أنه حصد قطاع الصِّناعة النصيب الأكبر منها، إذ بلغت نسبة الاستثمار فيه نحو (57%) من إجمالي الاستثمارات الكلية، وبحجم استثمار بلغ (165.6) مليون دينار، يليه قطاع الخدمات بنسبة (35%) وبحجم استثمار بلغ (100) مليون دينار، ثم القطاع السياحي بنسبة (6%) وبحجم استثمار (17.5) مليون دينار، وباقي القطاعات والأنشطة الاقتصادية (كالمستشفيات والمراكز الطبية وتكنولوجيا المعلومات والبحث والتطوير) شكلت ما نسبته (2%) من حجم الاستثمارات الكلية خلال هذه الفترة.


وأكدت أن السياسة الاستثماريّة العامة في المملكة تهدف إلى بناء علاقة طويلة الأمد مع المستثمرين المحليين والأجانب، بما يحقق الفائدة للاقتصاد من خلال المحافظة على الاستثمار وتنميته وبناء علاقات وترابطات قوية مع الأنشطة الاقتصادية المحلية.

 




 

 


 

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