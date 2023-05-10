السقاف: الأردن أنجز إصلاحات شاملة لاستقطاب المزيد من الاستثمارات

الوكيل الإخباري- أكدت وزيرة الاستثمار خلود السقاف، أن الأردن أنجز العديد من الإصلاحات شملت المجالات التشريعية والتنظيمية والمؤسسية الناظمة للاستثمار، مشيرة إلى أن الوزارة هي المرجعية الرئيسة للاستثمار بالمملكة.

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وقالت السقاف خلال الجلسة الخاصة التي نظمتها الوزارة بعنوان "اكتشاف آفاق وفرص الاستثمار في الأردن"، ضمن فعاليات ملتقى الاستثمار السنوي 2023 المنعقد في أبو ظبي حاليا، إنه "تم إقرار قانون البيئة الاستثمارية الجديد ضمن أفضل الممارسات العالمية، بالإضافة إلى تنظيم مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بهدف جذب الاستثمارات وتمكينها، والاندماج في الأسواق الإقليمية والعالمية".



ووفقا لبيان للوزارة اليوم الأربعاء، أكدت السقاف، أن المملكة سعت وبقيادة حكيمة من جلالة الملك عبدالله الثاني، الى وضع خطة عمل ترتكز على تخطيط شامل ورؤية طموحة للمستقبل، تمثلت بإطلاق رؤية التحديث الاقتصادي 2033 في سياق التحديث الشامل للمسارات السياسية والاقتصادية والإدارية، حيث تمحورت الرؤية حول شعار (مستقبل أفضل) لتكون خريطة طريق محكمة للسنوات المقبلة.



وأشارت الى أن الوزارة تعمل على العديد من المبادرات بهدف جعل الأردن وجهة استثمارية منافسة وجاذبة، ففي سياق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تم تحديد مجموعة من المشاريع القابلة للتمويل، والتي تشمل فرصا استثمارية في قطاعات المياه والنقل والاقتصاد الرقمي والتعليم.



وأضافت، سيتم قريبا إطلاق منصة استثمارية متكاملة (Invest.Jo) تعنى بترويج الاستثمار في الأردن وفق أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال، وللتعريف بالبيئة الاستثمارية والمزايا التنافسية للمملكة، وإبراز الفرص الاستثمارية الواعدة في جميع القطاعات ولتسهيل التواصل مع المستثمرين محليا وعالميا.



ودعت السقاف المستثمرين والمؤسسات الدولية الى توجيه استثماراتها للمملكة واستغلال العمق الاستراتيجــي للسوق الأردنية، وعلاقات المملكة مع العالم وكذلك اتفاقيــات التجارة الحـــرة التي تتيح نفاذ المنتجات المصنعة في الأردن إلى سوق استهلاكي كبير يضم 1.5 مليار نسمة.



وحسب البيان، نظمت الوزارة خلال الملتقى جلسة حول اكتشاف آفاق وفرص الاستثمار في الأردن تضمنت تقديم عروض من الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة حسين الصفدي، ومدير عام جمعية رجال الأعمال الأردنيين طارق حجازي، والرئيس التنفيذي لشركة العبدلي للاستثمار والتطوير المهندس عامر الطراونة، ومدير مديرية الترويج في وزارة الاستثمار بلال الحموري.



يذكر أن الملتقى يقام بدعم من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي تحت شعار "التحول في أوجه الاستثمار: فرص الاستثمار المستقبلية، لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام والتنوع والازدهار"، بمشاركة ما يزيد على 600 متحدث، من نحو 170 دولة.