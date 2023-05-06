السبت 06-05-2023
الوكيل الاخباري

كم تبلغ تكلفة حفل تتويج الملك تشارلز الثالث ؟

تعرف على أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن السبت

طوقان: الطاقة النووية خيار استراتيجي

الاحتلال يعتقل شابين من القدس بعد الاعتداء على أحدهما بالضرب المبرح

ارتفاع أسعار معظم أنواع الدخان في الأردن

النواب يؤكد مواصلة دوره الرقابي على التزام الحكومة بتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي

الاحتلال يواصل حصار أريحا لليوم الـ51 على التوالي

الجغبير: القطاع الصناعي استحوذ على 70 % من الاستثمارات المتدفقة للأردن

الشواربة: أكثر من 2.5 مليار دينار قيمة الأراضي التي تملكها أمانة عمان

الحكومة تُحدد أسعار بيع الشعير والنخالة لمربي المواشي - أرقام

السبت، 06-05-2023 12:01 م

الشواربة: أكثر من 2.5 مليار دينار قيمة الأراضي التي تملكها أمانة عمان

كم-تبلغ-مساحة-مدينة-عمان


الوكيل الإخباري - قال أمين عام أمانة عمان يوسف الشواربة،السبت، إن أكثر من 2.5 مليار دينار قيمة الأراضي التي تملكها الأمانة منها ما قيمته مليار دينار قابلة للاستثمار.

اضافة اعلان


وأضاف خلال مشاركته بأعمال مؤتمر الاستثمار في إطار رؤية التحديث الاقتصادي أن أمانة عمان تقوم بالمساهمة في تطوير بيئة الاستثمار في العاصمة عمان من خلال تبسيط الاجراءات للمستثمرين وتقديم خدماتها إلكترونيا لضمان العدالة والنزاهة في الخدمات، كما عملت الأمانة على تأسيس شركة رؤية عمّان للاستثمار والتطوير.


وأشار إلى أن شركة رؤية عمان للاستثمار والتطوير تحقق استراتيجية أمانة عمان الكبرى فيما يتعلق بتحسين إدارة استثمار أملاك أمانة عمان حيث تبلغ قيمة الأراضي التي تملكها الأمانة حسب تقدير القيمة السوقية الذي تم إعداده في عام 2019 ما يزيد عن (2.5) مليار دينار منها مليار دينار قابلة للاستثمار.


وبحسب الشواربة تمكنت أمانة عمان من إبرام العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم فيما يخدم تحقيق رؤية التحديث الاقتصادي.


وقال الشواربة إن أمانة عمان أعدت استراتيجية للنقل العام لمدة عشر سنوات القادمة لتطوير منظومة النقل العام.


وتضمنت الاستراتيجة الوصول إلى عمان مدينة ذكية من خلال عدد من المشاريع مثل مشروع إدارة المرور الذكية.


في حديثه عن الباص السريع قال الشواربة إنه يتم حاليا إعداد دراسات المرحلة الثانية للباص السريع.


وبين أنه يتم توليد ٤٥%؜ من حاجة أمانه عمان من الطاقة من مكب النفايات (الغباوي).


ويبحث المؤتمر في دور الاستثمار في تحفيز فرص النمو وتعزيز الابتكار ومواجهة التحديات العالمية، وعمان مدينة صحية، ودور تطوير قطاع النقل في تحفيز الاقتصاد الوطني، والجوانب القانونية والمالية والاقتصادية لجذب الاستثمار لتحقيق التنمية، واستدامة المشاريع الاقتصادية.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
486811

مؤتمر يشخص تحديات التعليم العالي وسبل معالجتها

image

طوقان: الطاقة النووية خيار استراتيجي

1078751-2090116875

ارتفاع أسعار معظم أنواع الدخان في الأردن

777

الحكومة تُحدد أسعار بيع الشعير والنخالة لمربي المواشي - أرقام

68578

توقع انخفاض حصة الفرد من المياه في الأردن إلى 35 م3 في عام 2040

0L5A8949

الضمان: 13 ألف إصابة عمل بالمملكة خلال عام 2022

أخبار متعلقة
0L5A1987

%49.1 ارتفاع حجم الاستثمارات الكلية المستفيدة من قانون البيئة الاستثمارية

3202329122524845173290

رئيس الوزراء يبدأ غدا زيارة رسمية إلى الدوحة

WhatsApp Image 2023-04-09 at 8.37.26 PM

المستقلة للانتخاب تطلق حملة توعوية بعنوان "الحل مشاركة"

1681048405724

الخرابشة يتابع تقدم سير العمل في مبادرات قطاعي الطاقة والتعدين في رؤية التحديث الاقتصادي

image (4)

الحنيفات يتفقد مراحل الإنجاز بمعرض منتجات البادية والريف

1120222916642124433650

13.2 مليون أسطوانة غاز استهلكها الأردنيون في الربع الأول من العام