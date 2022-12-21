التنمية تضبط أب استغل إبنه بالتسول بداعي المرض وفر هارباً- صور

الوكيل الاخباري- دون مراعاة لمشاعر الطفولة وبراءتها، وبقلب جاسر على الاستضعاف واستغلال الطفولة، ضبطت كوادر مكافحة التسول في وزارة التنمية الاجتماعية حالة تسول تبين أنها لطفل مستغل من قبل والده ، حيث يقوم والده بتركيب برابيش وكيس بول ذات طابع طبي للطفل من اجل الادعاء بالمرض، ولدى محاولة ضبط الأب من قبل كوادر الوحدة في الموقع قام بالفرار تاركاً خلفه طفله، وتم التعميم على الأب لضبطه من قبل الجهات المختصة تمهيداً لإحالته إلى الجهات القضائية.



في حين تم ادخال الطفل إلى احدى مراكز رعاية وتأهيل المتسولين التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية بموجب قرار من قاضي الأحداث المختص، تمهيداً لإجراء الدراسة الاجتماعية وتقديم الحماية والرعاية للطفل في المركز.



وتهيب الوزارة بالمواطنين التوقف عن تقديم المال للمتسولين والذين يحصلون عليه دون وجه حق من خلال ادعاء المرض او الحاجة وابتكار اشكالاً ووسائل متنوعة من شأنها خداع المواطنين، كما وتطلب الوزارة من المواطنين مساندة جهودها مع شركائها من الأمن العام والحكام الاداريين وأمانة عمان والبلديات من أجل الحد من هذه الظاهرة التي تضر بالمجتمع وتسيء إلى صورته بعدم منح المال للمتسولين.

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