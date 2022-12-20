بلعاوي: الفيروس المخلوي لا يوجد له علاج والمضادات الحيوية لا تفيد وهو ليس خطير

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة

أكد أستاذ ومستشار العلاج الدوائي السريري للأمراض المُعدية الدكتور ضرار بلعاوي أنه لا يوجد علاج لفيروس الجهاز التنفسي المخلوي(RSV) الذي ينتقل إلى الجسم من خلال العينين أو الأنف أو الفم وينتشر بسهولة عبر الهواء من خلال الرذاذ التنفسي الموبوء.

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وأضاف بلعاوي لـ "الوكيل الإخباري" أن المضادات الحيوية لا تفيد في علاج الأمراض الفيروسية مثل "المخلوي" وان الفيروس ليس خطيراً.



وتابع "استناداً إلى عدد الأطفال تحت سن الخامسة في المملكة والمقدر ب 1.5 مليون طفل، فإننا نتوقع 135 ألف زيارة للعيادات الخارجية، و 5250 ادخالاً إلى المستشفيات للتدخل العلاجي من مضاعفات الفيروس المخلوي خلال فصلي الخريف والشتاء".



وحول الأعراض قال بلعاوي إنها تستمر من أسبوع إلى أسبوعين، وتزول من خلال تناول الكثير من السوائل والراحة.



وختم بلعاوي أن بعض الأطفال يمكن أن يكون المرض عليهم أكثر خطورة وقد يحتاج الطفل إلى البقاء في المستشفى حتى يتمكن من الحصول على أكسجين إضافي.