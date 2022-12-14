وزيرة التنمية: قيمة معونة الشتاء تختلف من اسرة لأخرى والصرف نهاية الشهر الحالي

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - أكدت وزيرة التنمية الإجتماعية وفاء بني مصطفى أن قيمة معونة الشتاء للأسر الفقيرة التي اقرتها الحكومة اليوم تختلف حسب عدد افراد الاسرة.

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وأوضحت بني مصطفى في حديث لـ" الوكيل الإخباري" أن نهاية الشهر الحالي سيتم صرف معونة الشتاء، ودعم المحروقات، والرواتب الشهرية، لمنتفعي صندوق المعونة الوطنية.

وأشارت بني مصطفى أن قيمة المبلغ المُخصص لكل أسرة منتفعة من هذه البرامج الثلاثة يعتمد على عدد أفراد كل أسرة والشريحة التي تأتي ضمنها، موضحة أن المبلغ متفاوت من أسرة لأخرى.

وأكدت أنه سيتم صرف هذا المبالغ ضمن مخصصات شهر كانون الأول الحالي وفقاً للالية المعتمدة للصرف في كل شهر.



وحول معونات الشتاء بينت أن ما يميز هذا العام هو شمول 107 آلاف اسرة جديدة، وذلك بعد التوسع في برنامج الدعم النقدي الموحد، ليكون عدد الاسرة المستفيدة من هذا البرامج 219 ألف أسرة.



وحول برنامج دعم المحروقات، اشارت إلى أنه سيتم صرف مبلغ 2 مليون و600 ألف دينار عن شهر 12 ضمن المُخصصات التي رصدت لهذا الدعم من موازنة 2022.



وقرر مجلس الوزراء اليوم الأربعاء صرف معونات الشتاء لـ 219 ألف اسرة بمبلغ اجمالي وصل إلى 3.5 مليون دينار .