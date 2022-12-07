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الأربعاء، 07-12-2022 02:50 م

الصندوق الأردني الهاشمي بالعقبة يحتفل بانجازاته

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الوكيل الاخباري- احتفل الصندوق الأردني الهاشمي في العقبة اليوم الأربعاء، بعرض إنجازات أحد برامجه "صندوق لجان الأحياء" على مدى 8 سنوات، وقصص النجاح التي حققها البرنامج من خلال المشاريع الإنتاجية الصغيرة الرامية إلى تخفيض نسبة البطالة، وتسريع عملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع المحلي.

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وأكد مفوض الشباب والريادة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رمزي الكباريتي خلال رعايته الاحتفال اليوم الأربعاء، حرص السلطة على دعم كل المشاريع التي تسهم في التنمية المستدامة للمجتمعات المحلية، مشيرا إلى التشاركية مع الصندوق، لتوفير فرص عمل حقيقية لأبناء المجتمع وتشجيع المواطنين وخاصة المرأة والشباب على إنشاء مشاريع إنتاجية صغيرة تعود عليهم وعلى أسرهم بالفائدة.

 

 




 

 


 

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