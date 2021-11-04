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الخميس، 04-11-2021 11:53 ص

التنمية: لا رسوم مادية تترتب على ترخيص الحضانات المنزلية

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الوكيل الاخباري- قال وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح، إنه لا رسوم مادية تترتب على ترخيص الحضانات المنزلية، مستنكرا وجود العديد من الإعلانات لحضانات منزلية رغم منح الترخص لحضانة واحدة فقط في المملكة.

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وأضاف أن منح الترخيص للحضانات المنزلية يأتي لغايات تنظيمية؛ للتأكد من وجود بيئة آمنة ومناسبة للطفل في هذه الحضانات.

 

وأشار إلى أن هنالك العديد من الشروط الواجب توفرها في هذه المنازل؛ كأن لا يتجاوز العدد 7 أطفال، بالإضافة لموقع المنزل وتنظيمه والتهوية والإنارة والتدفئة، مضيفا أنه يتم الانتباه حتى إلى "أباريز الكهرباء”.

 

وأوضح أنه على الراغبات بالحصول على ترخيص لحضانة منزلية، يجب التقدم بطلب ورقي أو إلكتروني لمديرية التنمية، لتقوم لجنة بالكشف على الموقع ومنح الترخيص اللازم.

 

وكانت قد عممت وزارة التنمية الاجتماعية،على كافة مديرياتها بضرورة العمل على متابعة الحضانات والإعلانات التي يتم رصدها على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة الحضانات المنزلية التي تستقبل الأطفال دون وجود تراخيص رسمية.

 

 

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