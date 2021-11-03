التنمية تعمم .. لا عمل للحضانات المنزلية دون ترخيص

الوكيل الاخباري - عممت وزارة التنمية الاجتماعية اليوم الاربعاء على كافة مديرياتها ، بضرورة العمل على متابعة الحضانات والاعلانات التي يتم رصدها على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة الحضانات المنزلية التي تستقبل الاطفال دون وجود تراخيص رسمية.



وكانت الوزارة قد عممت سابقا بانه يمكن ترخيص الحضانات المنزلية، حيث اصبح ذلك متاحا بعد اصدار تعليمات ترخيص دور الحضانة المنزليـة لسنة 2021، فيما تم ملاحظة انتشار اعلانات لدور الحضـــانة المنزلية غير المرخصة على مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها في كافة محافظــات المملكة .



علما أن التعليمات المذكورة نافذة منذ تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية في ‏15‏/07‏/2021.



وأشار التعميم الى ضرورة العمل على متابعة تلك الحضانات والاعلانات والزامها بالترخيص ومخاطبة الحاكم الاداري في حال عدم التزامها بالترخيص حسب الأصول.



وقالت الوزارة أن حضانة واحدة منزلية فقط في المملكة تقدمت للترخيص وحصلت على الموافقة.



وتهيب الوزارة بالمواطنين عدم ارسال أطفالهم الى دور الحضانة المنزلية او غيرها قبيل التأكد من وجود ترخيص من قبل وزارة التنمية الاجتماعية.

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