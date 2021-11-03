الأربعاء 03-11-2021
الوكيل الاخباري

الوهادنة يكشف أسباب زيادة اصابات كورونا في المملكة

التربية : لن يتم حذف وحدات من المناهج الدراسية

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى حجازي والرواجفة

بحث التخصصات الزراعية الراكدة والمطلوبة في سوق العمل

العثور على جثة شاب داخل منزله في عمان

بلدية اربد : لم نغلق جسوراً للمشاة

امين عام سلطة المياه :يستعرض تحديات المياه في قمة غلاسكو للمناخ

وفاة عشريني غرقا في سد الملك طلال

التنمية تعمم .. لا عمل للحضانات المنزلية دون ترخيص

أكثر أسماء الذكور والإناث أطلقها الأردنيون على مواليدهم في 2021

الأربعاء، 03-11-2021 03:23 م

التنمية تعمم .. لا عمل للحضانات المنزلية دون ترخيص

f


الوكيل الاخباري  - عممت وزارة التنمية الاجتماعية اليوم الاربعاء على كافة مديرياتها ، بضرورة العمل على متابعة الحضانات والاعلانات التي يتم رصدها على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة الحضانات المنزلية التي تستقبل الاطفال دون وجود تراخيص رسمية.

وكانت الوزارة قد عممت سابقا بانه يمكن ترخيص الحضانات المنزلية، حيث اصبح ذلك متاحا بعد اصدار تعليمات ترخيص دور الحضانة المنزليـة لسنة 2021، فيما تم ملاحظة انتشار اعلانات لدور الحضـــانة المنزلية غير المرخصة على مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها في كافة محافظــات المملكة .

علما أن التعليمات المذكورة نافذة منذ تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية في ‏15‏/07‏/2021.

وأشار التعميم الى ضرورة العمل على متابعة تلك الحضانات والاعلانات والزامها بالترخيص ومخاطبة الحاكم الاداري في حال عدم التزامها بالترخيص حسب الأصول.

وقالت الوزارة أن حضانة واحدة منزلية فقط في المملكة تقدمت للترخيص وحصلت على الموافقة.

وتهيب الوزارة بالمواطنين عدم ارسال أطفالهم الى دور الحضانة المنزلية او غيرها قبيل التأكد من وجود ترخيص من قبل وزارة التنمية الاجتماعية.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
main_image617e722d2346e

الوهادنة يكشف أسباب زيادة اصابات كورونا في المملكة

dsc037522-750x430

نقابة تجار الألبسة تدعو التجار لأخذ الاحتياطات خلال الظروف الجوية

مدرسة

التربية : لن يتم حذف وحدات من المناهج الدراسية

1120211223013209583489

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى حجازي والرواجفة

الأمن العام

العثور على جثة شاب داخل منزله في عمان

9b656311e5be567336169dc15fb941ef

بلدية اربد : لم نغلق جسوراً للمشاة

أخبار متعلقة
102021510739799389414

ضبط متسولة تمتلك 4 مركبات حديثة وشركة مسجلة في عمان

ظاهرة_التسول

المفلح: نواجه مشكلة التسول تحت غطاء البيع

d7af1ff7a4683a715e8c326974c623a1-1736x1157

ضبط 1102 متسول خلال شهر في المملكة