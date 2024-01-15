التنمية: 281 أسرة مستفيدة من مساكن الأسر العفيفة العام الماضي

الوكيل الإخباري- بلغ عدد المساكن التي نفذتها وزارة التنمية الاجتماعية خلال العام الماضي، من خلال المبادرات الملكية السامية، وميزانية اللامركزية والجهات الشريكة والتبرعات المقدمة لهذه الغاية 281 مسكنًا بين إنشاء وشراء وصيانة.

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وبحسب تقرير صادر عن الوزارة، اليوم الاثنين، جرى تسليم 26 مسكنًا للأسر العفيفة في لواءي عين الباشا وبني كنانة، والانتهاء من إنشاء 13 مسكنًا في محافظة جرش قيد التسليم لحساب المبادرات الملكية السامية، وتنفيذ 124 مسكنًا تتضمن إنشاء 67، وشراء 30، وصيانة 27 من ميزانية اللامركزية.

وأشار التقرير إلى إنشاء 55 مسكنًا للأسر الفقيرة، منها 38 في لواء البادية الشمالية الشرقية، و17 في لواء الشونة الجنوبية، حيث اختيرت هذه الأسر من خلال الوزارة وضمن الأسر المتقدمة بطلبات والمدرجة على قوائم الوزارة وتكفلت بها الجهات الشريكة للوزارة، وتم شراء وصيانة 63 مسكنًا منها 10 شراء و 53 صيانة من التبرعات المقدمة للوزارة.

وأفاد التقرير أن الوزارة تنفذ بناءً على التوجيهات الملكية السامية، مشروع مساكن الأسر الفقيرة منذ عام 2003 وذلك بتأمين الأسر العفيفة والفقيرة بمساكن صحية آمنة وتوفير حياة مستقرة، حيث تجاوز عدد الأسر التي تم تأمينها 5200 أسرة في جميع محافظات المملكة. وأشار إلى إعداد دراسات اجتماعية لغايات منح أو تجديد تأمين صحي لأسر فقيرة بمجموع 100749 أسرة، منها 22530 تقدمت بدراسات تجديد تأمين صحي، و78219 تقدمت بدراسات منح التأمين الصحي، و1832 تقدمت بدراسات الاعفاء من نفقات غسيل الكلى.

وأشار التقرير إلى أن قطاع الحضانات من القطاعات ذات الأهمية كونها تقدم الرعاية لفئة الأطفال ما قبل المرحلة المدرسية من عمر الولادة وحتى 4 سنوات وثمانية أشهر، مما يسهم في تشجيع المرأة على العمل، وتحقيق التمكين الاقتصادي للأسرة.

وتم العمل استنادًا إلى نظام ترخيص دور الحضانات رقم 77 لعام 2018 وتعليمات ترخيص دور الحضانات لعام 2019، وحاليًا النظام الجديد المعدل قيد الإقرار من ديوان التشريع والرأي، ويجري العمل على وضع التعليمات الخاصة به من خلال لجنة فنية متخصصة.

وبلغ مجموع الحضانات المسجلة 1122 حضانة منتشرة في جميع مناطق المملكة، حيث تم تسجيل 106 حضانات العام الماضي منها 7 منزلية، و45 مؤسسية، و54 خاصة. وبلغ مجموع المستفيدين من خدمات دور الحضانات 35 ألف طفل وطفلة.

كما تم توفير دعم للجمعيات الراغبة في إنشاء حضانات من خلال صرف دعم قيمته 5 آلاف دينار للجمعية الراغبة في إنشاء حضانة، و 3 آلاف دينار لتحسين للحضانة القائمة.



