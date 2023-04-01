التنمية: 6.5 مليون دينار ستُوزع خلال رمضان

الوكيل الاخباري - قال مساعد أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية عامر حياصات، السبت، إنه سيجري توزيع 6,5 مليون دينار من خلال وزارة التنمية الاجتماعية ومن مكرمة جلالة الملك عبدالله الثاني خلال شهر رمضان.



وأضاف في تصريحات صحفية أن هناك الكثير من مؤسسات المجتمع المدني التي تساهم في ضخ الكثير من المساعدات للأسر المحتاجة سواء الطرود أو البطاقات التسويقية والمساعدت النقدية والعينية .



وبين أنه يوجد دائما في شهر رمضان مكرمة من جلالة الملك بنحو 30 ألف بطاقة توزع على الأسر المحتاجة والعفيفة في مختلف مناطق المملكة.

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