التوثيق الملكي يعرض وثيقة في ذكرى اغتيال رئيس الوزراء وصفي التل

الوكيل الإخباري - عرض مركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي وثيقة بمناسبة ذكرى اغتيال رئيس الوزراء الأسبق وصفي التل، رحمه الله، تتضمن خبرا نشر في صحيفة "الأنباء" الصادر في 29 تشرين الثاني 1971.

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وأوضح المركز، في بيان اليوم الأربعاء، أن الخبر تناول تفاصيل حادثة الاغتيال السياسي الذي وقع في العاصمة المصرية القاهرة، بالإضافة إلى مجموعة من الأخبار المجاورة المتعلقة بالحادثة الأليمة، مثل: إصابة وزير الخارجية الأردني آنذاك عبدالله صلاح، في عملية الاغتيال.



وأشار إلى أن النص يظهر أيضا نعي جلالة الملك الحسين رئيس وزرائه التل، وإعلان الديوان الملكي مدة الحداد 40 يوما، بالإضافة إلى تعازي الرئيس المصري الراحل، أنور السادات، للملك الحسين في مصابه بهذه الواقعة.



