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الثلاثاء، 26-09-2023 10:55 ص

الجغبير يثمن دعم وزارة الصناعة للقطاع عبر صندوق وبرامج متخصصة

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الوكيل الإخباري - ثمّن رئيس غرفة صناعة الأردن وعمان، فتحي الجغبير، دعم وزارة الصناعة والتجارة والتموين للصناعات الوطنية، بتقديم منح مالي بقيمة 13 مليون دينار وضمانات مالية غير مستردة لنحو 222 منشأة صناعية، عبر برامج صندوق دعم الصناعة الثلاثة؛ تحديث الصناعة، وترويج الصادرات، وضمان ائتمان الصادرات.اضافة اعلان


وأثنى الجغبير، في بيان اليوم الثلاثاء، على الجهود التي بذلت لإعلان نتائج التقييم وتوقيع الاتفاقيات مع المنشآت الصناعية المختارة، والتي تستفيد من الجولة الأولى لبرامج صندوق دعم الصناعة.

وقال إن البرنامج يبرز حرص الحكومة والوزارة على دعم القطاع الصناعي، مؤكداً أهمية أن يستمر في المستقبل، انطلاقاً من أهمية القطاع الصناعي والحاجة إلى تعزيزه وتطويره.

وتوزعت الطلبات التي جرى اختيارها للاستفادة من برامج الصندوق على النحو التالي؛ برنامج ترويج الصادرات لـ 75 منشأة صناعية وبإجمالي منح مالية قيمتها 3 ملايين و 154 ألف دينار، وبرنامج تحديث الصناعة لـ 100 منشأة صناعية كدفعة أولى من الطلبات المستلمة للجولة الأولى، بإجمالي منح مالية قيمتها 8 ملايين و648 ألف دينار، وبرنامج ضمان ائتمان الصادرات لـ 47 منشأة صناعية وبإجمالي ضمانات مالية قيمتها 403221 دينارا.

 




 

 


 

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