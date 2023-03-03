“الجمارك” : إصدار 804 آلاف بيان جمركي في عام 2022

الوكيل الاخباري - أعلنت دائرة الجمارك العامة أن عدد البيانات الجمركية التي أنجزت في عام 2022 بلغ نحو 804 آلاف و136 بيانا جمركيا، في حين بلغ عدد بيانات الترانزيت 198 ألفا و339 بيانا.



وبينت عبر موقعها الإلكتروني أن عدد المركبات الشاحنة الداخلة للأردن في ذات العام بلغ 350 ألفا و660 مركبة، في حين بلغ عدد المركبات الصغيرة الداخلة للأردن 260 ألفا و649 مركبة.



وأشارت إلى ان عدد تصاريح الخروج في عام 2022 بلغ نحو 361 ألفا و170 تصريحا.

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