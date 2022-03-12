السبت 12-03-2022
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السبت، 12-03-2022 08:48 م

الجمارك تحبط تهريب كميات من المخدرات بجمرك جابر

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الوكيل الاخباري - أحبطت الكوادر الجمركية العاملة في مركز جمرك جابر، بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية، وإدارة مكافحة المخدرات، محاولة تهريب لضبطيتين نوعيتين من الحبوب المخدرة تم العثور عليها أثناء التفتيش الدقيق لشاحنتين قادمتين من دولة عربية مجاورة.

وقالت الدائرة في بيان صحفي اليوم السبت، إنه تم الاشتباه بالشاحنة الأولى والمحملة برولات (مواسير بلاستيكية) حيث تم اخضاعها إلى جهاز الفحص بالأشعة وتم خلالها ضبط 148 كغم من حبوب الكبتاجون المخدرة ويقدر عددها بـ 880 ألف حبة.

كما تم تفتيش الشاحنة الأخرى وتم العثور على ما يقارب 80 كغم وبواقع 480 ألف حبة مخدرة تم ضبطها داخل مخابئ سرية داخل جسم الشاحنة.

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