افتتاح المؤتمر الإقليمي لأمن الحدود

الوكيل الاخباري - افتتح في فندق القوات المسلحة، اليوم الثلاثاء، المؤتمر الإقليمي لأمن الحدود، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب (UNOCT)، وبمشاركة 25 مختصا من العراق، تركيا، ليبيا، المملكة العربية السعودية، منظمة الهجرة الدولية، المفوضية السامية لحقوق الانسان وحلف الناتو، و30 مشاركا من مختلف الأجهزة الأمنية والوزارات الحكومية ذات العلاقة.



ويهدف المؤتمر، الذي حضره مدير التخطيط والتنظيم ومدير العمليات الحربية ومدير أمن الحدود ومدير إدارة الإقامة والحدود في مديرية الأمن العام، ويستمر لمدة 3 أيام، إلى مناقشة التحديات الأمنية التي تواجه دول المنطقة في مجال أمن الحدود على المستوى الوطني والإقليمي.

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