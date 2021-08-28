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السبت، 28-08-2021 02:11 م

الجمارك تحبط تهريب مخدرات في جمرك جابر

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الوكيل الاخباري - قال الناطق الاعلامي لدائرة الجمارك ان الكوادر الجمركية العاملة في مركز جمرك جابر وبالتعاون مع إدارة مكافحة المخدرات والاجهزة الامنية  تمكنوا من إحباط تهريب كميات كبيرة المخدرات من حبوب الكبتاغون.

وأضاف الناطق الاعلامي بأنه تم ضبط المحتويات اثناء المعاينة الفعلية لشاحنتين قادمين من دولة عربية مجاورة محملتان بالالبسة والإكسسوارات والحجر ومخبأة بطريقة احترافية داخل (الأحجار وامشاط الشعر) وتقدر كمية المضبوطات مايقارب (٢) مليون ومائة وثلاثون الف حبة. 

وعلى الفور تم تنظيم محضر ضبط أصولي بالمهربات وتسليمها لإدارة مكافحة المخدرات وتحويل المتورطين للجهات القضائية المختصة.

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