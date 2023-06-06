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الثلاثاء، 06-06-2023 11:03 ص

الجمارك تحبط تهريب 400 ألف حبة من الكبتاجون

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الوكيل الإخباري - قال الناطق الإعلامي باسم دائرة الجمارك الأردنية بأنّ الكوادر الجمركية العاملة في مركز جمرك جابر وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية تمكنت من إحباط تهريب 400 ألف حبة من مادة الكبتاجون المخدر ما يعادل (67) كيلو غرام كانت مخبئة داخل مخبأ سري بطريقة فنية .اضافة اعلان


وفي التفاصيل تم الاشتباه بشاحنة (براد) ، حيث تم اخضاعة واستهدافة إلى جهاز الفحص بالأشعة (x-ray) وأثناء التفتيش الدقيق وجدت المضبوطات مخبأة بطريقة فنية متقنة بإحكام داخل ارضية الشاحنة القادمة من إحدى الدول المجاورة والذي تم أعداده خصيصًا لهذه الغاية.

وبدوره، أكّد مدير عام الجمارك الأردنية لواء جمارك المهندس جلال القضاة على أن الكوادر الجمركية العاملة في المناطق الحدودية تواصل وبشكل مكثف كافة الجهود والإمكانيات للحد من دخول وانتشار آفة المخدرات أراضي المملكة، مشيدًا بالجهود الكبيرة والكفاءة العالية التي يتمتع بها موظفو الجمارك من خلال ضبطهم للعديد من القضايا النوعيّة والمتميزة بالتعاون مع كافة الأجهزة الأمنية.

وتُهيب دائرة الجمارك جميع المواطنين إلى ضرورة الإبلاغ فورًا عن أي حالة تهريب على الرقم المجاني (105) دائرة الجمارك مركز عمليات مكافحة التهريب.

 




 

 


 

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