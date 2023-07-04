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الثلاثاء، 04-07-2023 09:04 ص

الجمارك تدعو مئات الأردنيين للمقابلة الشخصية - أسماء

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الوكيل الإخباري- تدعو دائرة الجمارك الأردنية بالاشتراك مع ديوان الخدمة المدنية المرشحين التالية اسماؤهم لإجراء المقابلة الشخصية وذلك ابتداء من يوم  الاحد الموافق 9/7/2023 ولغاية يوم الخميس الموافق 13/7/2023 وحسب الأوقات المبينة إزاء اسم كل منهم في مبنى مديرية مكافحة التهريب- عمان- المدينة الرياضية مقابل بوابة 4 دخلة فندق الارز مصطحبين معهم الهوية الشخصية سارية المفعول وصورة شخصية واحدة وكل من يتخلف عن الحضور يعتبر مستنكفا عن التعيين مع ضرورة الالتزام بالحضور قبل نصف ساعة من الموعد المحدد.

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وقالت دائرة الجمارك إن الامتحان يكون حسب الأوقات المبينة إزاء اسم كل منهم في مبنى مديرية مكافحة التهريب- عمان- المدينة الرياضية مقابل بوابة 4 دخلة فندق الارز مصطحبين معهم الهوية الشخصية سارية المفعول وصورة شخصية واحدة وكل من يتخلف عن الحضور يعتبر مستنكفا عن التعيين مع ضرورة الالتزام بالحضور قبل نصف ساعة من الموعد المحدد.

 

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