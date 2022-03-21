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الإثنين، 21-03-2022 11:53 م

الجمارك تعقد ورشة عمل إقليمية حول التطوير القيادي والإداري

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الوكيل الاخباري - افتتحت اليوم الاثنين في دائرة الجمارك ورشة عمل التطوير القيادي والإداري الهادفة إلى بناء قدرات منتسبي الدائرة بأفضل مهارات العمل الجمركي التي تستمر 10 أيام بإشراف خبراء من منظمة الجمارك العالمية.

وقال مساعد مدير عام الجمارك، العميد جمارك الدكتور عناد الطعاني، إن الدورات التدريبية التي تعنى بالتطوير القيادي والإداري وتساهم في عملية تطوير وتنمية موظفي الجمارك بالإضافة إلى الاهتمام بشؤونهم، وذلك على اعتبارهم أهم الموارد الرئيسة في الدائرة.

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