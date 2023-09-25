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الإثنين، 25-09-2023 02:16 م

الجمارك: ضبط دخان مُهرب وأدوية مُنتهية الصلاحية وبضائع مقلّدة

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الوكيل الإخباري - نفّذت دائرة الجمارك ومن خلال مديرية مكافحة التهريب بالتعاون مع الأجهزة الأمنية جولات تفتيشية مكثفة شملت العديد من المحال التجارية التي تبيع البضائع المهربة بكافة أشكالها، وتم ضبط كميات كبيرة من الدخان والمعسل غير مدفوع الرسوم وسجائر إلكترونية وجوس مقلد، بالإضافة إلى ضبط أدوية منتهية الصلاحية ومنشطات جنسية ومواد مخلة بالآداب، وألعاب نارية وبضائع ممنوعة كمسدسات الخرز وغيرها.اضافة اعلان


وتهدف هذه الجولات إلى حماية الاقتصاد الوطني وصحة المواطنين، بالإضافة إلى محاربة الغش التجاري والمواد المهربة والمخالفة لقواعد الصحة العامة، وبسط العدالة في الأسواق وزيادة وعي المواطنين والتجار بأضرار التهريب بشكل عام وانعكاساتها السلبية على المجتمع والاقتصاد الوطني، وتطبيق الأنظمة والقوانين الناظمة للعمل واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المهربين.

يُشار إلى أن هذه الجولات التفتيشية المكثفة تمت بناءً على معلومات استخبارية، وتعاون وثيق بين الجمارك والأجهزة الأمنية والشراكة الحقيقية مع المواطن الذي يعتبر الركيزة الأساسية في عملية المكافحة وتقديم المعلومات التي من شأنها الاضرار في صحته وسلامته، وكذلك حماية التجار و القطاعات التجارية الملتزمة لرفع  سوية الاقتصاد الوطني فضلاً عن فرض رقابة جمركية على الأسواق وتجفيف منابع التهريب، والتي تؤثر على الصناعات المحلية والاقتصاد الوطني.

وتهيب دائرة الجمارك المواطنين بضرورة التعاون مع الجمارك والإبلاغ فورًا عن أي مخالفة من شأنها الاضرار بالاقتصاد الوطني وصحة المواطن على الرقم المجاني (105) دائرة الجمارك مركز عمليات مكافحة التهريب.

 




 

 


 

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