الإثنين 04-09-2023
الوكيل الاخباري

الجمارك تحذر من منتحلي شخصية رجال مكافحة التهريب

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الإثنين، 04-09-2023 08:58 ص

الجمارك تحذر من منتحلي شخصية رجال مكافحة التهريب

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الوكيل الإخباري - حذرت دائرة الجمارك الأردنية من أن أشخاصاً يقومون بالدخول إلى المحلات التجارية يدعون أنهم بالوظيفة الرسمية لرجال مكافحة التهريب الجمركي التابعة لدائرة الجمارك ويقومون بالتفتيش على المحلات منتحلين صفة رجال الجمارك بالزي المدني. 

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ودعت الجمارك أصحاب المحلات والمنشآت التجارية إلى التثبت من هوية أي شخص يحضر اليهم بهذا الأسلوب وبالزي المدني، حيث أن التأكد من هوية أي شخص هو حق من حقوق المواطنين وأن رجال مكافحة التهريب الجمركي مزودين بهويات خاصة لهذه الغاية تثبت شخصياتهم ويجب إبرازها عند التفتيش، كما أنهم مزودين بكاميرات خاصة متصلة مع غرفة السيطرة في الدائرة وبشكل مباشر. 

وتهيب دائرة الجمارك الأردنية بالتجار ضرورة الإبلاغ عن أي من هذه الممارسات على الرقم المجاني لمديرية مكافحة التهريب 105 .

يُذكر أنه وردت لدائرة الجمارك عدد من الشكاوى والملاحظات التي تفيد بتعرض بعض التجار لهذا الأسلوب الجرمي وتمت مخاطبة الأجهزة الأمنية بذلك لإجراء المقتضيات القانونية.

 




 

 


 

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