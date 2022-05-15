الجمعيات البيئية تطالب بالتحقيق في أسباب حريق غابات اليرموك

الوكيل الإخباري - طالب اتحاد الجمعيات البيئية بفتح تحقيق موسع والوقوف على اسباب الحريق في رئة الأردن الطبيعية (غابات اليرموك) والتي تعد موطن لشجرة الأردن الوطنية شجرة الملول، التي عادة ما تكون مفتعلة من المعتدين والعابثين.

اضافة اعلان

وقال اتحاد الجمعيات إن القضية تتطلب جهد أمني مضاعف لمعرفة المتسببين من خلال الجهات الاستخبارية المختصة، التي لديها حرفية عالية ونشهد لها بذلك في اختصار الوقت في معرفة الجناة وإيداعهم للقضاء حتى ينالوا عقوبة رادعة، من شأنها تحفظ الثروة الحرجية الذي لم يبقى منها الا القليل وتعاني من عدة سنوات لظروف مناخية قاسية.



وأكد ضرورة تضافر الجهود بين كافة الجهات وخاصة مع قرب فصل الصيف واتساع رقعة الجفاف لمنع انتشار الحرائق من خلال استخدام تقنيات حديثة في إدارة الحرائق المتبعة من إنظمة الإنذار المبكر ونقاط الاطفاء الموقعية وتدريب متطوعين محليين للتعامل معها وإنشاء خطوط النار بطريقة علمية لا تؤثر على الأنظمة البيئية.

كما دعا الاتحاد إلى ضرورة تقديم كافة أوجه الدعم الفني والمالي لمديرية الحراج والمؤسسات الشريكة في الحفاظ على الرأس المال الطبيعي الذي لا يقدر بثمن.

بدوره قال الناطق الإعلامي بإسم مديرية الأمن العام إن كوادر الإطفاء في مديرية دفاع مدني شرق إربد وبإسناد من مديريات دفاع مدني الشمال تعاملت من مساء أمس ولغاية اليوم مع حريق أتى على (١٢٠٠ ) دونم من الأعشاب الجافة والأشجار الحرجية والمثمرة بمنطقة ام قيس في محافظة إربد.



وبذلت فرق الإطفاء جهود مضنية في عمليات الإطفاء، ومكافحة الحريق، نظرا لطبيعة المنطقة التي تتصف بالتضاريس الصعبة والوعرة، وصعوبة الوصول اليها في مناطق جبلية وبعيدة عن الطرق التي يمكن أن تسلكها الآليات.



وشارك في عمليات اخماد الحريق التي استمرت طيلة الليلة الماضية ولمدة عشرة ساعات متتالية، العشرات من آليات الدفاع المدني العملياتية، وعدد كبير من الكوادر التي تمكنت من السيطرة على الحريق ومنع انتشاره، دون وقوع أي إصابات بالأرواح، هذا وقد تم فتح تحقيق لمعرفة سبب الحريق.