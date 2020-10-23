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الجمعة، 23-10-2020 11:53 ص

الجمعيات التعاونية بالكرك مستمرة بتقديم خدماتها رغم تداعيات كورونا

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الوكيل الاخباري - واصلت الجمعيات التعاونية بمختلف مناطق محافظة الكرك تقديم خدماتها رغم تداعيات جائحة كورونا، من خلال إطلاق المشاريع والبرامج الهادفة إلى تأهيل المستفيدين والمنتفعين، لتوفير دخل مناسب لهم ورفع مستوى معيشتهم.

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واكدت مدير المنظمة التعاونية بالكرك المهندسة أحلام المحادين لوكالة الانباء الاردنية (بترا)، الحرص على الإستمرار بالاهتمام بالقطاع التعاوني رغم جائحة كورونا وحالات الحظر المتكررة من خلال الحفاظ على الخطط والبرامج التي تنفذها الجمعيات التعاونية بالمحافظة والتواصل معها لديمومة العمل والانتاج دون انقطاع.


واشارت الى أنه يوجد في المحافظة 91 جمعية تعاونية منتشرة بمختلف المناطق تتوزع بين جمعيات متعددة الاغراض وزراعية ونسائية ومنفعة متبادلة وإسكانية وإستهلاكية ومهنية ينتسب اليها آلاف الاعضاء.

 

مشيرة الى ان الجمعيات تنفذ انشطتها سواء عن بعد او من خلال التواصل الفردي وتواصل تنفيذ مشاريعها الانتاجية والخدمية والتي تتمثل بمشاريع مستلزمات الانتاج وتوفير سلف نقدية وآليات زراعية والبان واجبان وآليات نقل ركاب وارشاد تعاوني ومنح قروض صغيرة.


كما اوضحت ان المنظمة التعاونية تشكل مظلة قانونية للجمعيات من خلال توجيه الجمعيات وارشادها ومتابعة سلامة الوضع المالي والتنظيمي وتنظيم الدورات والورش التدريبية والارشادية والتوعوية، لافتة الى ان المنظمة تقوم بتأمين البذار المحسن واكثاره وبيعه بسعر رمزي للجمعيات الزراعية.

 


--(بترا)

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