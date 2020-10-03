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السبت، 03-10-2020 12:50 م

هام لموظفي الأمانة حول قرار الحظر الشامل

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الوكيل الإخباري - قال نائب مدير المدينة للمناطق والبيئة في امانة عمان الكبرى المهندس حسام النجداوي، ان الامانة ملتزمة بالقرارات الصادرة عن لجنة سلاسل العمل والإنتاج والتوريد، الخاصة بعزل وحظر التجول الشامل في مخيم البقعة بمحافظة البلقاء، وجزء من منطقة البتراوي، والزرقاء الجديدة بمحافظة الزرقاء، منعا لانتشار فيروس كورونا.

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ودعا في تصريح صحفي، اليوم السبت، موظفي الامانة الى الإلتزام والتقيد بقرارات حظر التجول الشامل والعزل لحين انتهاء المدة المحددة المعلن عنها.


واكد نائب مدير المدينة للشؤون المالية والإدارية في الامانة سامر ياسين ان رواتب العمال والموظفين القاطنين في هذه المناطق لن تتأثر ولن يتغير عليها أي شيء.


 




 

 


 

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