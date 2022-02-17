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الخميس، 17-02-2022 11:21 ص

الجيش: من يسيء للأردن سيواجه الموت

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الوكيل الإخباري - قال مدير الإعلام العسكري، العقيد مصطفى الحياري، إن الأردن يخوض حربا غير معلنة على الحدود مع المهربين نيابة عن دول المنطقة، مبينا أنه جرى قتل ٣٠ مهربا بعد تطبيق قواعد الاشتباك الجديدة.

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وأضاف الحياري، في مؤتمر صحفي على الحدود الشمالية الشرقية اليوم الخميس، أن "من يسيء للأردن سيواجه الموت.. فمن أولوياتنا الحفاظ على سياج الوطن"، مبينا أن المخدرات تهدد الأمن المجتمعي، وأننا نتعامل بحزم مع المهربين ولا نريهم سوى العيون الحمراء.


من جهته، قال العقيد الركن زيد الدباس من قيادة المنطقة العسكرية الشرقية، إن الأردن خط الدفاع الأول عن المنطقة ولا تستطيع دولة بمفردها مكافحة تهريب المخدرات، ونحن نحاول منع شبكات المخدرات في سوريا من التوسع.

 

وأضاف "أمنيا بعد عامين من الهدوء النسبي في الجانب السوري وجدنا أن خلف هذا الهدوء عصابات كانت تقف لتهريب المخدرات للأردن واستطعنا الحصول على معلومات حول عمل هذه العصابات وأماكن التخزين والتصنيع كما كانت العصابات ترصد مرتباتنا واستخدام طائرات مسيرة في تهريب المخدرات".


وأوضح الدباس أن هناك عمليات منظمة وعمليات وهمية لتضليل حرس الحدود، وهناك مجموعات مسلحة في الجانب السوري تشكل تهديدا، وتستعين بقاذفات وأسلحة أوتوماتيكية.


وبين "رصدنا أكثر من ١٦٠ مجموعة في الجانب السوري تعمل في تهريب المخدرات، وهناك مفارز حدودية توفر حماية المهربين بالجانب السوري، وقد أوصلنا ذلك لكافة الجهات في سوريا حول هذه العصابات وبشكل موثق"، مشيرا إلى ضبط أكثر من ١٧ مليون حبة مخدرة.

 




 

 


 

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