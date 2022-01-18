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الثلاثاء، 18-01-2022 11:23 ص

الضمان تدعو جمهورها إلى التعامل معها دون وسطاء

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الوكيل الإخباري - دعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي جمهورها من مؤمّن عليهم ومتقاعدين وضباط ارتباط منشآت إلى التعامل معها مباشرةً دون وسطاء في تقديم أي معاملات أو طلبات الاستفادة من منافعها التأمينية المختلفة.

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وأوضحت المؤسسة في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي أن خدماتها للأفراد والمنشآت متوفرة بسهولة على موقعها الالكتروني (www.ssc.gov.jo) وفي حال واجهتهم أيّة معوقات في استخدام الخدمات الإلكترونية بإمكانهم التواصل مباشرة مع مركز إتصالها الموحد على الرقم (117117).


وأضافت المؤسسة أن هؤلاء الوسطاء لا يعتبرون جزءاً من المؤسسة ولا يمثلونها بأي حال من الأحوال، وأن أبوابها مفتوحة أمام الجميع، وعليه تدعو جمهورها الى مراجعة فروعها ومديرياتها ومكاتب خدماتها المنتشرة في كافة محافظات وألوية الاردن ، للاستفسار عن أوضاعهم التأمينية وإرشادهم الى كيفية تقديم المعاملات الخاصة بهم إلكترونياً.


وبيّنت المؤسسة أنه يمكن الاستفادة من أدلة الاستخدام المتوفرة على موقعها الإلكتروني على زاوية (المكتبة الإلكترونية) أو الاطلاع على الفيديوهات التوضيحية التي توفرها المؤسسة على قناتها في اليوتيوب أو التواصل معها من خلال حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك، تويتر وانستغرام)، أو على بريدها الرسمي [email protected] 

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