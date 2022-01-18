اليرموك تؤخر دوامها يومي الاربعاء والخميس

الوكيل الإخباري - قرر رئيس جامعة اليرموك الدكتور إسلام مساد، تأخير بدء الدوام الرسمي ليومي الأربعاء الموافق 19/1/2022، والخميس الموافق 20/1/2022 إلى الساعة العاشرة صباحاً، لمختلف كليات ودوائر الجامعة.

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وأوضح مساد أن القرار يأتي حفاظا على سلامة طلبة الجامعة والعاملين فيها، نظرا للظروف الجوية المتوقعة خلال اليومين القادمين، على أن يستثنى من القرار الموظفين الذين تقتضي طبيعة عملهم غير ذلك.



كما قرر مساد اتخاذ عدد من القرارات فيما يخص الامتحانات المقررة ليومي غد الأربعاء وبعد غد، وذلك على النحو التالي:



– تأخير جلسة امتحان الثقافة السياحية والفندقية (HUM 110) المقرر عقدها يوم الأربعاء الموافق 19/1/2022 الساعة (08:30-09:20) لتعقد في اليوم نفسه الساعة (10:30-11:20).



– تأجيل الجلسة الأولى لامتحان البيئة والصحة العامة (SCI101) المقرر عقدها يوم الأربعاء الموافق 19/1/2022 الساعة (09:30-10:20) إلى يوم السبت الموافق 22/1/2022 الساعة (12:00-12:50).

– تأجيل الجلسة الثانية لامتحان البيئة والصحة العامة (SCI101) المقرر عقدها يوم الأربعاء الموافق 19/1/2022 الساعة (10:30-11:20) إلى يوم السبت الموافق 22/1/2022 الساعة (13:00-13:50).



– تأجيل امتحان مقدمة في جغرافيا الأردن (HUM 112) والجلسة الأولى لامتحان الثقافة الرقمية (SCI109) المقرر عقدهما يوم الخميس الموافق 20/1/2022 الساعة (08:30-09:20) إلى يوم السبت الموافق 22/1/2022 الساعة (14:00-14:50).



– تأجيل الجلسة الثانية لامتحان الثقافة الرقمية (SCI109) المقرر عقدها يوم الخميس الموافق 20/1/2022 الساعة (09:30-10:20) إلى يوم السبت الموافق 22/1/2022 الساعة (15:00-15:50).



يُشار إلى أن توزيع الطلبة على المختبرات هو التوزيع نفسه المقرر للجلسات السابقة، وتم تعميمه على الطلبة عبر بريدهم الإلكتروني.



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