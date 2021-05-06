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الجيش يحبط محاولة تهريب مخدرات

الخميس، 06-05-2021 04:58 م

الجيش يحبط محاولة تهريب مخدرات

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الوكيل الاخباري  – صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أن المنطقة العسكرية الشمالية وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات أحبطت، اليوم الخميس، وعلى إحدى واجهاتها محاولة تهريب كمية من المخدرات.
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وبيّن المصدر أنه بعد الاشتباه بوجود أشخاص على الفاصل الحدودي، تم تطبيق قواعد الاشتباك كإجراء احترازي وتفتيش المنطقة بعد ذلك، وضبط 30 كف حشيش و100000 حبة كبتاجون، وتحويلها إلى الجهات المختصة.

وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي ستتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب لحماية الحدود ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني.

 




 

 


 

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