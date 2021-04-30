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الجمعة، 30-04-2021 12:20 ص

900 مليون دينار خسائر قطاع الفنادق بسبب كورونا

قققق


الوكيل الاخباري - قال رئيس جمعية الفنادق الأردنية عبد الحكيم الهندي، الخميس، إن فاتورة الحجر المؤسسي في الفنادق في بداية أزمة كورونا تجاوزت 50 مليون دينار.
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وتحدث عبر برنامج "صوت المملكة"، عن تبقي نحو 400 ألف دينار منذ انتهاء الحجر المؤسسي في الأول من أيلول/سبتمبر، ولم تدفع من قبل وزارة الخارجية إلى الفنادق.

وبشأن خسائر القطاع السياحي بشكل عام منذ بداية الجائحة أي منذ 17 آذار/مارس 2020 حتى نهاية شهر آذار/مارس 2021، قال الهندي إنها لا تقل عن مليار ونصف المليار دينار أردني، لكن خسائر قطاع الفنادق الكلية بلغت حدود 900 مليون دينار.

 




 

 


 

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