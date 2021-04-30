900 مليون دينار خسائر قطاع الفنادق بسبب كورونا

الوكيل الاخباري -

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قال رئيس جمعية الفنادق الأردنية عبد الحكيم الهندي، الخميس، إن فاتورة الحجر المؤسسي في الفنادق في بداية أزمة كورونا تجاوزت 50 مليون دينار.وتحدث عبر برنامج "صوت المملكة"، عن تبقي نحو 400 ألف دينار منذ انتهاء الحجر المؤسسي في الأول من أيلول/سبتمبر، ولم تدفع من قبل وزارة الخارجية إلى الفنادق.وبشأن خسائر القطاع السياحي بشكل عام منذ بداية الجائحة أي منذ 17 آذار/مارس 2020 حتى نهاية شهر آذار/مارس 2021، قال الهندي إنها لا تقل عن مليار ونصف المليار دينار أردني، لكن خسائر قطاع الفنادق الكلية بلغت حدود 900 مليون دينار.