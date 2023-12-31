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الأحد، 31-12-2023 10:41 ص

الجيش يعلن أسماء المستحقين لقرض الإسكان العسكري - اسماء

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الوكيل الاخباري - أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي/ مديرية مؤسسة الإسكان والأشغال العسكرية، أن الضباط وضباط الصف والأفراد المبينة أسماءهم أدناه قد استحقوا قرض الإسكان العسكري وعلى الضباط المستفيدين من صندوق إسكان الضباط مراجعة مديرية الإسكان والأشغال العسكرية خلال ساعات الدوام الرسمي اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 1/01/2024 للحصول على القرض والضباط وضباط الصف والأفراد المستفيدين من صندوق الإسكان العسكري (الخاص بالإفراد).

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وأضافت القيادة، أنه سيتم تحويل قيمة قرض الإسكان إلى بنك القاهرة عمان، يوم الاثنين الموافق 8/1/2024.


أسماء الضباط المستحقين لقرض الاسكان العسكري لشهر 1 -2024 انقر هنا
أسماء الضباط وضباط الصف والأفراد المستحقين لقرض الاسكان العسكري لشهر 1 -2024 انقر هنا 


 




 

 


 

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