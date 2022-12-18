الجيش يعلن عن فتح باب التجنيد للذكور والإناث - تفاصيل

الوكيل الإخباري - أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية - الجيش العربي - مديرية شؤون الضباط شعبة التجنيد عن فتح باب تقديم الطلبات للتجنيد والتي سينظر بها لاحقاً في حال حاجة القوات المسلحة الاردنية للتجنيد من التخصصات التالية ذكور - اناث (طب بشري و طب اسنان)



كما أعلنت عن فتح باب تقديم الطلبات للتجنيد والتي سينظر بها لاحقاً في حال حاجة القوات المسلحة الاردنية للتجنيد من حملة شهادة البكالوريوس في التخصصات الهندسية التالية وللذكور فقط (ميكانيك عام و حاسبات الكترونية والكتروني و كيماوي).



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