الأحد 18-12-2022
الوكيل الاخباري

وظائف شاغرة في مؤسسات حكومية - تفاصيل

أسعار الذهب في الأردن الأحد

اصابتان بحادث تصادم بين مركبتي شحن على الصحراوي

السير تبيّن أسباب الازدحام المروري في عمّان صباح اليوم

كوريا الشمالية تطلق صاروخا بالستيا جديدا

استشهاد شقيقين بعد أن دهسهما مستوطن عمدا جنوب نابلس

استقرار أسعار الخضار محلياً اليوم

الجيش يعلن عن فتح باب التجنيد للذكور والإناث - تفاصيل

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

وظائف في المركز الجغرافي الملكي الأردني

الأحد، 18-12-2022 07:21 ص

الجيش يعلن عن فتح باب التجنيد للذكور والإناث - تفاصيل

الجيش 2


الوكيل الإخباري - أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية - الجيش العربي - مديرية شؤون الضباط شعبة التجنيد عن فتح باب تقديم الطلبات للتجنيد والتي سينظر بها لاحقاً في حال حاجة القوات المسلحة الاردنية للتجنيد من التخصصات التالية ذكور - اناث (طب بشري و طب اسنان)

كما أعلنت عن فتح باب تقديم الطلبات للتجنيد والتي سينظر بها لاحقاً في حال حاجة القوات المسلحة الاردنية للتجنيد من حملة شهادة البكالوريوس في التخصصات الهندسية التالية وللذكور فقط (ميكانيك عام و حاسبات الكترونية والكتروني و كيماوي).

التفاصيل :

اضافة اعلان





 




 

 


 

إقرأ ايضا
Z7SQ2xe4zARA8y1269v5JMIAJ28eyBTOOk2t8wwc

اصابتان بحادث تصادم بين مركبتي شحن على الصحراوي

شرطة سير (3)

السير تبيّن أسباب الازدحام المروري في عمّان صباح اليوم

0L5A5734

استقرار أسعار الخضار محلياً اليوم

فف

دائرة الشؤون الفلسطينية تعلن عن شاغر وظيفي

دد

وظائف في المركز الجغرافي الملكي الأردني

فرص عمل

شركة أردنية تعلن عن عشرات الوظائف الشاغرة - تفاصيل

أخبار متعلقة
97276dd3-637567674063395347

إحباط محاولة تسلل وتهريب مخدرات ضمن المياه الإقليمية الأردنية