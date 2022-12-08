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الخميس، 08-12-2022 03:04 م

إحباط محاولة تسلل وتهريب مخدرات ضمن المياه الإقليمية الأردنية

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الوكيل الإخباري - صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أن قيادة القوة البحرية والزوارق الملكية أحبطت اليوم الخميس، على إحدى واجهاتها البحرية محاولة تسلل وتهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة ضمن المياه الإقليمية الأردنية.اضافة اعلان


وقال المصدر: "إنه جرى التعامل مع الموقف بعد رصد مركز العمليات البحري قيام شخص يحاول التسلسل سباحة باستخدام تيوب مطاطي، داخل المياه الإقليمية الاردنية، وتم على الفور تحريك زوارق القوة البحرية ورد الفعل السريع البحري إلى الموقع، وتم ضبط المتسلل وبحوزته كمية من المواد المخدرة".

وبين المصدر أنه بعد تفتيش المتسلل والتيوب المطاطي تم العثور على (285) كف حشيش و(4.5) كيلو غرام من مادة المارغوانا، وتم تحويل المتسلل والمضبوطات إلى الجهات المختصة.

وأكد المصدر أن القوة البحرية والزوارق الملكية ستتعامل بكل قوة وحزم مع أية محاولة تسلل أو تهريب على الحدود البحرية للمملكة، ومنع كل من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني.

 




 

 


 

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