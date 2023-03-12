الحاضرون لزفاف الأميرة إيمان - أسماء

الوكيل الاخباري - أقيم اليوم حفل زفاف سمو الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني على السيد جميل ألكساندر ترميوتس؛ وذلك في بيت الأردن "بيت الملك".



وضم حفل الزفاف عددا من أفراد العائلة الهاشمية المالكة، وأفراد عائلة السيد جميل ألكساندر ترميوتس، إلى جانب عدد من الأصدقاء من أصحاب السمو.



وقبل بدء مراسم الزفاف استأذن إمام الحضرة الهاشمية، أحمد الخلايلة جلالة الملك بعقد قران الأميرة إيمان على السيد جميل ألكساندر.



وحضر حفل الزفاف إلى جانب جلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبدالله، شقيقا سمو الأميرة إيمان؛ سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله؛ و سموالأمير هاشم بن عبدالله، وهما من شهدا على عقد القران، بالإضافة إلى سمو الأميرة رجوة السيف مخطوبة ولي العهد، وسمو الأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني .



ومن العائلة الهاشمية؛ حضر الحفل عدد من أصحاب السمو الأمراء والأميرات حيث تواجد كل من: سمو الأميرة منى الحسين جدة سمو الأميرة إيمان، سمو الأمير الحسن بن طلال عم جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأميرة ثروت الحسن، وسمو الأميرة بسمة بنت طلال عمة جلالة الملك، وسمو الأمير فيصل بن الحسين، وسمو الأميرة زينة الفيصل.



سمو الأمير علي بن الحسين، والأميرة ريم العلي، سمو الأمير هاشم بن الحسين.



وسمو الأميرة عالية بنت الحسين، وسمو الأميرة عائشة بنت الحسين، وسمو الأميرة زين بنت الحسين، وسمو الأميرة راية بنت الحسين، وسمو الأميرة آية بنت فيصل الحسين وزوجها السيد محمد الحلواني.



وسمو الأمير عمر بن فيصل، وسمو الأميرة عائشة بنت فيصل، وسمو الأميرة سارة بنت فيصل.



وسمو الأميرة عالية الطباع، وسمو الأميرة الجليلة بنت علي الحسين، وسمو الأمير عبدالله بن علي الحسين، وسمو الأميرة رحمة بنت الحسن، وسمو الأميرة سمية بنت الحسن.



وسمو الأمير راشد بن الحسن، وسمو الأميرة زينة الراشد.



وسمو الأمير طلال بن محمد، وسمو الأميرة غيداء طلال.



وسمو الأمير غازي بن محمد، وسمو الأميرة مريم الغازي



سمو الأميرة فريال، سمو الأميرة تغريد محمد



ومن عائلة السيد جميل ترميوتس حضر كل من، والده السيد ألكساندر ترميوس، ووالدته السيدة كورينا هيرنانديز ترميوتس، وشقيقته أليكسا ترميوتس، وشقيقه أليخاندرو ترميوتس، وجدته كارمن إلينا هيرنانديز.



ومن الضيوف العرب حضر كل من، نجل ولي العهد البحريني سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة، معالي الشيخ سلمان بن أحمد آل خليفة رئيس ديوان سمو ولي عهد البحرين.



وحرم الرئيس المصري السيدة انتصار السيسي وكريمته آية السيسي.



سعادة الشيخة امثال الأحمد الصباح.



سعادة الشيخة عالية الجابر الصباح.



سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان.

اضافة اعلان