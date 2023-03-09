مصدر يكشف سبب غياب الأميرة سلمى عن حفل حناء الأميرة إيمان

الوكيل الاخباري - كشف مصدر، أنّ جزءا من حفل زفاف سمو الأميرة إيمان بنت عبدالله على السيد جميل الكساندر ترميوتس، الأحد المقبل، سيبث على الهواء مباشرة.



وفيما يتعلق بغياب سمو الأميرة سلمى بنت عبدالله عن حفل حناء سمو الأميرة إيمان، قال المصدر في تصريحات صحفية، إنّ سبب غيابها التزامها في دراستها بإحدى الجامعات.



وأضاف، أن الأميرة سلمى ستكون متواجدة في حفل الزفاف الأحد المقبل.



وكانت جلالة الملكة رانيا العبدالله، قد أقامت الثلاثاء في قصر الحسينية حفل حناء لسمو الأميرة إيمان.

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