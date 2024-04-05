الحزن يخيم على مواقع التواصل بوفاة امام مسجد

الوكيل الإخباري- خيم الحزن على مواقع التواصل بوفاة الشيخ بسام شاهين امام مسجد صدام حسين في الحصن -اربد



ونعت مديرية أوقاف اربد الفقيد بمنشور عبر صفحتها على فيسبوك :"بمزيد من الحزن والأسى وتسليما بقضاء الله وقدره ينعى فضيلة مدير مديرية أوقاف إربد الثانية الشيخ عبدالسلام أحمد نصير وجميع الكادر الإداري والأئمة والمؤذنين وفاة الزميل (بسام شاهين) مؤذن مسجد / صدام حسين / الحصن ، سائلين المولى عزّ وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان وحسن العزاء "



كما نعا الفقيد الكثير من تلاميذه في تعليم القرآن الكريم وأهالي اربد الذين اعتادو على سماع تلاوته للقرآن الكريم في المسجد خلال هذا الشهر الفضيل راجين من الله ان يتغمده بواسع رحمته .



وستقام صلاة الجنازة على الفقيد اليوم بعد صلاة الجمعة في مسجد صدام - الحصن الذي أم به الناس وعلم به القرآن ليكون هو وداعه الاخير

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انا لله وانا اليه راجعون



















