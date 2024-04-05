الجمعة 05-04-2024
الوكيل الاخباري
 

جيش الاحتلال يقرر تنحية وتوبيخ ضباط اثر حادث مقتل 7 من عمال الإغاثة في غزة

بولندا تقدم مذكرة احتجاج للسفير الإسرائيلي

الدفاع المدني يتعامل مع 1197 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

ما حكم اخراج الزوجة زكاة الفطر من مالها ؟

فايننشال تايمز: إدارة بايدن تخطط لوضع علامات خاصة على سلع المستوطنات

اتفاق بعد اختلاف.. متى يبدأ عيد الفطر هذا العام؟

مصر.. تحذيرات من تغيرات مناخية حادة قبل عيد الفطر

المؤشر نيكي الياباني يسجل أسوأ أداء أسبوعي

الخارجية البولندية تستدعي السفير الإسرائيلي

أسعار الذهب تتراجع عالمياً لكنها تتجه لمكاسب أسبوعية

الجمعة، 05-04-2024 11:08 ص

الحزن يخيم على مواقع التواصل بوفاة امام مسجد

WhatsApp Image 2024-04-04 at 11.30.15 PM


الوكيل الإخباري- خيم الحزن على مواقع التواصل بوفاة الشيخ بسام شاهين امام مسجد صدام حسين في الحصن -اربد

ونعت مديرية أوقاف اربد الفقيد بمنشور عبر صفحتها على فيسبوك :"بمزيد من الحزن والأسى وتسليما بقضاء الله وقدره ينعى فضيلة مدير مديرية أوقاف إربد الثانية الشيخ عبدالسلام أحمد نصير وجميع الكادر الإداري والأئمة والمؤذنين وفاة  الزميل  (بسام شاهين)  مؤذن مسجد / صدام حسين / الحصن ، سائلين المولى عزّ وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان وحسن العزاء "

كما نعا الفقيد الكثير من تلاميذه في تعليم القرآن الكريم وأهالي اربد الذين اعتادو على سماع تلاوته للقرآن الكريم في المسجد خلال هذا الشهر الفضيل راجين من الله ان يتغمده بواسع رحمته .

وستقام صلاة الجنازة على الفقيد اليوم بعد صلاة الجمعة في مسجد صدام - الحصن الذي أم به الناس وعلم به القرآن  ليكون هو وداعه الاخير 

اضافة اعلان

 

انا لله وانا اليه راجعون

 







 




 

 


 

إقرأ ايضا
AWN_d812aimage_story

الدفاع المدني يتعامل مع 1197 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

زكاة-المال-1024x576

ما حكم اخراج الزوجة زكاة الفطر من مالها ؟

1712260140576

حملة نظافة شاملة في لواء بني عبيد

555

مادبا: استمرار فعاليات برنامج رمضانيات للأسبوع الثاني

الدفاع المدني 4

5 اصابات بحادث سير في اربد

888

الحنيطي يزور مركز الملك عبدالله الثاني لتدريب العمليات الخاصة

أخبار متعلقة
محمد-نبي-الله

حوارية في إربد بعنوان نبينا قدوتنا

20751_4_1618679649

مخالفة 20 منشأة تجارية في إربد منذ بداية رمضان

1711025281995

زراعة اربد: معدل الهطول المطري في المحافظة تجاوز نسبة 100 بالمئة

1

حوارية حول أهمية رمضان في تقوية الروابط الأسرية

1710967417225

إربد: محاضرة حول أثر الصيام على الصحة النفسية

0

إربد: المجلس الأمني في الطيبة يناقش قضايا مجتمعية