"الأوقاف" تدعو مرشحين للمقابلات الشخصية لوظائف مؤذن وخادم مسجد - أسماء

وطلبت الوزارة من المرشحين الواردة أسماؤهم في الإعلان الحضور إلى مسجد الشهيد الملك المؤسس الكائن في منطقة العبدلي – عمّان، وذلك بحسب المواعيد المحددة لكل مجموعة، بين الساعة التاسعة صباحاً وحتى الحادية عشرة ظهراً، مصطحبين معهم بطاقة الأحوال المدنية سارية المفعول، مؤكدة أن من يتخلف عن الحضور يُعدّ مستنكفاً.
وتالياً الأسماء ومواعيد المقابلات :
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