الإثنين 2025-06-23 08:42 ص
 

"الأوقاف" تدعو مرشحين للمقابلات الشخصية لوظائف مؤذن وخادم مسجد - أسماء

وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية
وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية
 
الإثنين، 23-06-2025 07:32 ص
الوكيل الإخباري-  أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية عن دعوة مجموعة من المرشحين الذين تم اختيارهم وفقاً لأعلى النقاط في تعليمات استقطاب واختيار وتعيين الموظفين في الوظائف الحكومية، لإجراء المقابلات الشخصية لشغل وظائف مؤذن وخادم مسجد في مناطق مختلفة من المملكة.اضافة اعلان


وطلبت الوزارة من المرشحين الواردة أسماؤهم في الإعلان الحضور إلى مسجد الشهيد الملك المؤسس الكائن في منطقة العبدلي – عمّان، وذلك بحسب المواعيد المحددة لكل مجموعة، بين الساعة التاسعة صباحاً وحتى الحادية عشرة ظهراً، مصطحبين معهم بطاقة الأحوال المدنية سارية المفعول، مؤكدة أن من يتخلف عن الحضور يُعدّ مستنكفاً.

وتالياً الأسماء ومواعيد المقابلات :


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