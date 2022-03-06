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الأحد، 06-03-2022 03:57 م

الحزن يعم مواقع التواصل الاجتماعي بالأردن إثر وفاة الضابط الشمري

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - نعت اذاعة الامن العام الضابط مسّاعد الشمري مندوب إذاعة الامن العام في محافظة الزرقاء.

وعم الحزن مواقع التواصل الاجتماعي بعد وفاة الضابط الشمري ، حيث نعاه ناشطون واصفينه بصاحب المهنية العالية خلال تغطية الفعاليات والأخبار في محافظة الزرقاء.
 
وقالت اذاعة الامن العام عبر صفحتها على الفيسبوك : " بمزيد من الحزن والأسى تنعى مديرية الإعلام والشرطة المجتمعية في مديرية الأمن العام الملازم أول مساعد الشمري مندوب إذاعة الأمن العام في محافظة الزرقاء والذي وافته المنية صباح هذا اليوم . إنا لله وإنا إليه راجعون " . 

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