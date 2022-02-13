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الأحد، 13-02-2022 09:57 ص

ضبط موظفة مصابة بكورونا تعمل داخل منشأة تجارية في الزرقاء

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الوكيل الإخباري - أغلقت كوادر الشؤون الصحية في بلدية الزرقاء منشأة تجارية داخل الوسط التجاري إثر ضبط موظفة تعمل داخل المنشأة مصابة بفيروس كورونا.

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وقال رئيس لجنة بلدية الزرقاء حسن الجبور إن مدير الشؤون الصحية وكوادره الميدانية وخلال الجولة الميدانية اليومية بالوسط التجاري على المحال التجارية للتأكد من تطبيق أوامر الدفاع تم التفتيش على محل لبيع مواد التجميل وتبين إصابة أحد الموظفات بفيروس كورونا.


واضاف انه لدى تدقيق العاملين في المحل على تطبيق سند تبين اصابة الموظفة بفيروس كورونا.


وبين الجبور ان الكوادر أغلقت المحل بالشمع الأحمر لاشعار اخر وتحويل الموظفة المصابة الى العزل في المستشفى الميداني.

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