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الأربعاء، 24-04-2024 03:30 م

الحسين للسرطان توقّع اتفاقيّة مع "جورامكو" لتأمين موظفي وعائلات الشركة من القطاع العسكري والخاص

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الوكيل الاخباري- وقّعت مؤسسة الحسين للسرطان مع الشركة الأردنية لصيانة الطائرات المحدودة "جورامكو"، التي تعد الذراع الهندسية لشركة دبي لصناعات الطيران، والتي تتخذ من العاصمة الأردنية عمّان مقراً لها، اتفاقية تعاون بهدف إشراك موظفي "جورامكو"  العسكريين والمدنيين في برنامج تأمين رعاية لعلاج السرطان.

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وقّع الاتفاقية عن مؤسسة الحسين للسرطان مديرها العام السيدة نسرين قطامش، وعن "جورامكو" رئيسها التنفيذي السيد فريزر كوري. 


وقد أكّدت السيدة نسرين قطامش أهمّية هذا التعاون في التخفيف من الأعباء المالية لعلاج السرطان على المرضى وذويهم، من خلال الاشتراك في "تأمين رعاية"، والذي يضمن الحصول على خدمات رعاية صحية متميزة، وذات جودة عالية حصرياً في مركز الحسين للسرطان .


من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة "جورامكو"، السيد فريزر كوري: "تعتبر مواردنا البشرية من أهم الأصول التي نمتلكها، الأمر الذي يقف وراء سعينا المستمر لرعاية موظفينا وأفراد عائلاتهم، بالتركيز على البعد الصحي، وذلك لضمان استدامة سلامتهم وعافيتهم


 




 

 


 

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