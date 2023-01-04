الأربعاء 04-01-2023
الوكيل الاخباري

حبس شخص سنتين لممارسته البلطجة على والده

هام من توزيع الكهرباء حول فواتير الكهرباء خلال الشتاء

الأرصاد: القطرانة أعلى هطول مطري لغاية صباح اليوم

الملك يغادر أرض الوطن في زيارة عمل قصيرة إلى أبوظبي

السلطة الفلسطينية ترحب بالإجماع الدولي الرافض لاقتحام بن غفير للأقصى

الحكومة: إسرائيل قوة قائمة بالاحتلال وعليها التوقف عن التصعيد

مصفاة البترول: لم نعلن عن شواغر لوظائف جديدة

الاحتلال يصيب العشرات بالاختناق في بيت لحم

الأردنيون استهلكوا أكثر من 751 ألف اسطوانة غاز في 3 أيام

الأمن : العثور على جثة شخص مفقود جرفته السيول في مادبا

الأربعاء، 04-01-2023 12:22 م

الحكومة: إسرائيل قوة قائمة بالاحتلال وعليها التوقف عن التصعيد

0L5A2245


الوكيل الإخباري - أكد نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، أن الحكومة استدعت السفير الاسرائيلي في الأردن إلى مقر وزارة الخارجية، بُغية تسليمه مذكرة احتجاج على ما يجري في دولة فلسطين المحتلة واقتحام وزير الامن القومي بن غفير باحات المسجد الأقصى. اضافة اعلان


وبين كريشان في افتتاح جلسة النواب التشريعية، اليوم الأربعاء، أن المذكرة شملت على وجوب اسرائيل على انها قوة قائمة بالاحتلال، وضرورة الالتزام بالقوانين والامتناع عن الاجراءات التصعيدية أو محاولات تغيير الوضع القانوني القائم في المسجد الأقصى. 

وأشار إلى أن الحكومة ردت على حيال التصعيد الذي يجري في المسجد الأقصى، والتأكيد على المساحة كاملةً للمسجد مكان خاص للمسلمين. 

وشدد كريشان، أن لقاء الملك مع قناة CNN أوضح استعداد الأردن بالكامل للوقوف أمام كل من يحاول العبث بأمنها أو تهديدها.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
122022314337554602659

حبس شخص سنتين لممارسته البلطجة على والده

323296165_740262147431007_6232723482445537596_n

الوطني للأمن النووي: نسعى لبناء منظومة الأمن النووي والاشعاعي

12202231135050577147020

هام من توزيع الكهرباء حول فواتير الكهرباء خلال الشتاء

مطر5

الأرصاد: القطرانة أعلى هطول مطري لغاية صباح اليوم

الملك 1

الملك يغادر أرض الوطن في زيارة عمل قصيرة إلى أبوظبي

55

مصفاة البترول: لم نعلن عن شواغر لوظائف جديدة

أخبار متعلقة
0L5A0028

تفاصيل الجلسة المغلقة تحت القبة بين الحكومة والنواب

be5a6e50-62-223348-american-official-apple-google-delete-tik-tok_700x400

خبير أمن سيبراني أردني: أشخاص استغلوا الأحداث الأخيرة لجني الأموال بعدد المشاهدات على تطبيق "تيك توك"

0L5A0229

1.3 مليار دولار حجم الاستثمارات الهندية في الأردن

1671111722199

وزيرة الدولة للشؤون القانونية تلتقي السفيرة البريطانيّة

1671017175300

الخصاونة ينعى وزير الدولة للشؤون الخارجية الأسبق خالد المدادحة

1670762981775

الأميرة بسمة بنت طلال تؤكد أهمية محاربة العنف والتوعية بمخاطره على الأسرة والسلم المجتمعي