الحكومة: إسرائيل قوة قائمة بالاحتلال وعليها التوقف عن التصعيد

الوكيل الإخباري

اضافة اعلان

- أكد نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، أن الحكومة استدعت السفير الاسرائيلي في الأردن إلى مقر وزارة الخارجية، بُغية تسليمه مذكرة احتجاج على ما يجري في دولة فلسطين المحتلة واقتحام وزير الامن القومي بن غفير باحات المسجد الأقصى.وبين كريشان في افتتاح جلسة النواب التشريعية، اليوم الأربعاء، أن المذكرة شملت على وجوب اسرائيل على انها قوة قائمة بالاحتلال، وضرورة الالتزام بالقوانين والامتناع عن الاجراءات التصعيدية أو محاولات تغيير الوضع القانوني القائم في المسجد الأقصى.وأشار إلى أن الحكومة ردت على حيال التصعيد الذي يجري في المسجد الأقصى، والتأكيد على المساحة كاملةً للمسجد مكان خاص للمسلمين.وشدد كريشان، أن لقاء الملك مع قناة CNN أوضح استعداد الأردن بالكامل للوقوف أمام كل من يحاول العبث بأمنها أو تهديدها.