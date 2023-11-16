الحكومة : استطعنا تلبية مناجاة أم لطفلين أردنيين في غزة

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير سفيان القضاة، عبر منصة (إكس) إنه "بعد متابعة وجهود مستمرة من مركز عمليات وزارة الخارجية وشؤون المغتربين استطعنا، بحمد الله، تلبية مناجاة سيدة فلسطينية وأم لطفلين أردنيين واجلائهم من قطاع غزة عبر معبر رفح، حيث استقبلهم فريق السفارة الأردنية لدى جمهورية مصر العربية الشقيقة أمام المعبر وتم إخلاؤهم إلى القاهرة وتأمين عودتهم إلى المملكة، حيث سيصلون اليوم.



واضاف : " وبعون الله سنستمر بتنفيذ توجيهات جلالة الملك حتى إخراج آخر أردني في غزة وتأمين عودته إلى المملكة".

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