الإثنين 30-08-2021
الوكيل الاخباري

توصية بإعادة صياغة مفهوم المرأة الفقيرة في الأردن

الاتحاد الأوروبي: نحشد التعاون الدولي للتعامل مع الوضع في أفغانستان

لبنان.. ضحايا في انفجار بمعمل في برج البراجنة

الارصاد الجوية تحذر من طقس الثلاثاء

سياحة الأعيان تتابع آليات النهوض بالقطاع

الأمانة والنقل البري توقعان مذكرة لتطوير نموذج نقل عام موحد ومفصل

الحكومة : الأولوية إنشاء مدينة صناعية في الزرقاء وتوسعة الموقر الصناعية

44 ألف جرعة لقاح أُعطيت الإثنين

الاحتلال ينذر بوقف العمل بمسجد و3 منازل ببيت لحم

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى عشيرة المبيضين

الإثنين، 30-08-2021 06:20 م

الحكومة : الأولوية إنشاء مدينة صناعية في الزرقاء وتوسعة الموقر الصناعية

الرئاسة-715x400


الوكيل الاخباري - أكدت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين، مها علي، الاثنين، أن الحكومة تعطي أولوية في إنشاء مدينة صناعية في الزرقاء ومشروع توسعة مدينة الموقر الصناعية لـ "خلق بنية تحتية محفزة للاستثمار الصناعي".

وأوضحت علي لـ "المملكة"، "فيما يخص القطاع الصناعي، وضعنا مجموعة من الأولويات التي تخص القطاع لتعزيز تنافسيته وزيادة نموه وقدرته على التصدير وقدرته على خلق فرص العمل".

"الأولوية الأولى هي خلق بنية تحتية محفزة للاستثمار الصناعي من خلال إنشاء مدينة صناعية في الزرقاء وهي متطلب القطاع الخاص في المدينة، وهذه أحد المشاريع من أولوياتنا والتي ستتم من خلال شركة المدن الصناعية. وهناك مشروع توسعة مدينة الموقر الصناعية"، وفق علي.

والجدول الزمني لإعداد وتنفيذ مدينة صناعية في الزرقاء "منسجم مع الجدول الزمني لأولويات الحكومة 2022-2023 من خلال شركة المدن الصناعية"، بحسب علي التي أشارت إلى "إجراءات مرتبطة بشراء الأرض وتطوير البنية التحتية والخطة كاملة موضوع لدى شركة المدن الصناعية".

وتابعت أن "هذه المشاريع تساعد في توفير بنية تحتية تستقطب الاستثمار في هذا القطاع".

وتنوي الحكومة إنشاء صندوق لدعم وتطوير الصناعة، وفق علي التي أشارت إلى أن "الصندوق هو أحد المشاريع أو الأمور التي يتضمنها محور دعم الصناعة وتحفيز القطاع الصناعي وزيادة تنافسيته".

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
s

توصية بإعادة صياغة مفهوم المرأة الفقيرة في الأردن

w

الأمانة والنقل البري توقعان مذكرة لتطوير نموذج نقل عام موحد ومفصل

الصحة

44 ألف جرعة لقاح أُعطيت الإثنين

8202129173618464626094

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى عشيرة المبيضين

w

ترحيب بتشكيل لجنة أردنية ليبية لحل ملف ديون المستشفيات

w

الغذاء والدواء تطلق صفحتها على موقع التواصل المهني لينكد إن

أخبار متعلقة
7202117225558362078791

الحكومة تعلن عن قرارات هامة ومشاريع كبرى

8202111114031370977878

توجيهات من رئيس الوزراء بشر الخصاونة

82021420274762098098

تحذير حكومي للالتزام بأوامر الدفاع

1578567441_999_خدعة-مهمة-لحفظ-الألبان-بشكل-صحيح

مصانع الألبان تؤكد التزامها بالأسعار التأشيرية لمنتجاتها

مبنى رئاسة الوزراء %28ارشيفية%29

وزيرة الصناعة : حديث عن إنشاء منطقة لوجستية مع فلسطين المحتلة

w

وزيرة الصناعة تدعو القطاع الصناعي إلى توظيف التكنولوجيا في ترويج منتجاته