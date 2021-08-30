الحكومة : الأولوية إنشاء مدينة صناعية في الزرقاء وتوسعة الموقر الصناعية

الوكيل الاخباري - أكدت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين، مها علي، الاثنين، أن الحكومة تعطي أولوية في إنشاء مدينة صناعية في الزرقاء ومشروع توسعة مدينة الموقر الصناعية لـ "خلق بنية تحتية محفزة للاستثمار الصناعي".



وأوضحت علي لـ "المملكة"، "فيما يخص القطاع الصناعي، وضعنا مجموعة من الأولويات التي تخص القطاع لتعزيز تنافسيته وزيادة نموه وقدرته على التصدير وقدرته على خلق فرص العمل".



"الأولوية الأولى هي خلق بنية تحتية محفزة للاستثمار الصناعي من خلال إنشاء مدينة صناعية في الزرقاء وهي متطلب القطاع الخاص في المدينة، وهذه أحد المشاريع من أولوياتنا والتي ستتم من خلال شركة المدن الصناعية. وهناك مشروع توسعة مدينة الموقر الصناعية"، وفق علي.



والجدول الزمني لإعداد وتنفيذ مدينة صناعية في الزرقاء "منسجم مع الجدول الزمني لأولويات الحكومة 2022-2023 من خلال شركة المدن الصناعية"، بحسب علي التي أشارت إلى "إجراءات مرتبطة بشراء الأرض وتطوير البنية التحتية والخطة كاملة موضوع لدى شركة المدن الصناعية".



وتابعت أن "هذه المشاريع تساعد في توفير بنية تحتية تستقطب الاستثمار في هذا القطاع".



وتنوي الحكومة إنشاء صندوق لدعم وتطوير الصناعة، وفق علي التي أشارت إلى أن "الصندوق هو أحد المشاريع أو الأمور التي يتضمنها محور دعم الصناعة وتحفيز القطاع الصناعي وزيادة تنافسيته".

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