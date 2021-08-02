وزيرة الصناعة تدعو القطاع الصناعي إلى توظيف التكنولوجيا في ترويج منتجاته

الوكيل الاخباري -

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دعت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها علي، القطاع الصناعي إلى توظيف التكنولوجيا عند الترويج لمنتجاته وفتح أسواق جديدة أمامه والتغلب على التحديات التي فرضتها جائحة كورونا وانحسار المعارض.وأبدت المهندسة علي، خلال لقاء صحفي لغرفة صناعة عمان، اليوم الاثنين، للإعلان عن المعرض الدولي الافتراضي الأول للصناعات الغذائية، استعداد الوزارة لتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة ضمن الإمكانات المتاحة للترويج ودعم الصناعة التي تعد محركا مهما لعجلة الاقتصاد الوطني.وقالت الوزيرة علي، خلال اللقاء الذي حضره وزير الاقتصاد الرقمي والريادة احمد الهناندة، إن توظيف التكنولوجيا في الترويج للمنتجات الوطنية خطوة في غاية الأهمية للتغلب على التحديات التي فرضتها جائحة كورونا وغياب إقامة تنظيم المعارض المباشرة.