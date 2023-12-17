الأحد 17-12-2023
الوكيل الاخباري
 

ضبط حفارة مخالفة في الشونة الجنوبية وحجزها

المواصفات تدعو لإبلاغها في حال وجود خلل في أسطوانة الغاز

فرنسا.. وفاة دبلوماسي متأثرا بجروحه في غارة إسرائيلية على غزة

الحكومة: الاقتصاد الوطني قادر على تجاوز الظروف الصعبة ولدينا تجارب سابقة

سرايا القدس تقصف حشود جيش الاحتلال في محور بيت لاهيا

بكلمات مؤثرة .. حاج أردني ينعى حفيده

الانجليزية والرشادية .. اسعار ليرة الذهب محلياً اليوم

أمير الكويت الجديد يذرف الدموع بمراسم دفن أخيه الشيخ نواف الأحمد الصباح - فيديو

الحوارات لـ الوكيل: ضغط المجتمع الإسرائيلي على نتنياهو سيكون له تداعيات سياسية

جيش الاحتلال: حسم المعركة ضد القسام سيستغرق أشهرا

عاجل

سرايا القدس تقصف حشود جيش الاحتلال في محور بيت لاهيا

الأحد، 17-12-2023 11:15 ص

الحكومة: الاقتصاد الوطني قادر على تجاوز الظروف الصعبة ولدينا تجارب سابقة

5


الوكيل الإخباري - أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي أن الاقتصاد الوطني قادر على تجاوز الظروف الصعبة الراهنة.

اضافة اعلان

 

وقال الشمالي إن الأردن لديه تجارب سابقة كفلت استمرار سلاسل التوريد بالعمل وتلبية احتياجات السوق المحلي والمحافظة على توازنات الأسعار، وكان ذلك إبان جائحة كورونا وتداعياتها والظروف الجيوسياسية العالمية.

 

وأضاف أن الأردن يتمتع بالاستقرار المالي والنقدي والاحتياطي من العملات الأجنبية ومتانة الجهاز المصرفي وجاذبية المملكة من مختلف النواحي.

 

وأشار الشمالي إلى أن الحكومة اتخذت العديد من الخطوات العملية التنفيذية لدعم القطاع الصناعي في إطار مساعيها لتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية وتمكينها من مواجهة مختلف التحديات وتعظيم الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي ترتبط بها المملكة مع أطراف دولية بشكل ثنائي أو متعدد الأطراف بما ينعكس على زيادة حجم الصادرات وتوفير مزيد من فرص العمل.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp Image 2023-12-17 at 11.13.04 AM

ضبط حفارة مخالفة في الشونة الجنوبية وحجزها

M63A2367

المواصفات تدعو لإبلاغها في حال وجود خلل في أسطوانة الغاز

3

بكلمات مؤثرة .. حاج أردني ينعى حفيده

393471793_716514110510272_2358123061218636062_n

هيئة كلنا الأردن في معان تنفذ برامج توعوية وفكرية

2

الإذاعات الأردنية تتوحد غداً في حملة لجمع التبرعات لمرضى السرطان القادمين من غزة

920232593255739972866

تعرف على سعر غرام الذهب 21 بالاردن اليوم

أخبار متعلقة
1702730034450.jfif

وزير الاقتصاد الرقمي يستقبل وفدا من كلية الدفاع الإماراتية

1701770173515

مذكرة تفاهم بين هيئة الطاقة الذرية والشركة الكورية للطاقة الكهرومائية

1701692848364

الأميرة بسمة بنت طلال تؤكد أهمية الحركة الكشفية والإرشادية الأردنية

251667

أطباء بلا حدود تثمن دور الأردن بتقديم المساعدات العلاجية والطبية للغزيين

WhatsApp Image 2023-11-28 at 8.16.03 PM

الأردن يهنئ السعودية بفوزها في استضافة إكسبو 2030

12023115138408767183

سلطة وادي الأردن تعلن الطوارئ وتحذر من تشكل السيول