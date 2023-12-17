الحكومة: الاقتصاد الوطني قادر على تجاوز الظروف الصعبة ولدينا تجارب سابقة

الوكيل الإخباري - أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي أن الاقتصاد الوطني قادر على تجاوز الظروف الصعبة الراهنة.

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وقال الشمالي إن الأردن لديه تجارب سابقة كفلت استمرار سلاسل التوريد بالعمل وتلبية احتياجات السوق المحلي والمحافظة على توازنات الأسعار، وكان ذلك إبان جائحة كورونا وتداعياتها والظروف الجيوسياسية العالمية.

وأضاف أن الأردن يتمتع بالاستقرار المالي والنقدي والاحتياطي من العملات الأجنبية ومتانة الجهاز المصرفي وجاذبية المملكة من مختلف النواحي.

وأشار الشمالي إلى أن الحكومة اتخذت العديد من الخطوات العملية التنفيذية لدعم القطاع الصناعي في إطار مساعيها لتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية وتمكينها من مواجهة مختلف التحديات وتعظيم الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي ترتبط بها المملكة مع أطراف دولية بشكل ثنائي أو متعدد الأطراف بما ينعكس على زيادة حجم الصادرات وتوفير مزيد من فرص العمل.