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الثلاثاء، 28-11-2023 08:16 م

الأردن يهنئ السعودية بفوزها في استضافة إكسبو 2030

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الوكيل الإخباري - أعربت المملكة الأردنية الهاشمية عن أصدق مشاعر التهنئة للمملكة العربية السعودية الشقيقة، بمناسبة فوزها المستحق في استضافة إكسبو ٢٠٣٠ في مدينة الرياض، الذي يعد إنجازاً عربياً كبيراً يفتخر به الأردن والعرب جميعاً.اضافة اعلان


وكان نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي قد شارك، اليوم الثلاثاء، في أعمال الدورة ١٧٣ للجمعية العامة للمكتب الدولي BIE-Paris، في إطار دعم المملكة لترشيح عاصمة المملكة العربية السعودية الرياض، في انتخابات إكسبو العالمي ٢٠٣٠. 

وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأن هذا الفوز يعتبر تتويجاً للنجاحات والإنجازات التي حققتها المملكة العربية السعودية الشقيقة في مختلف المجالات، وشاهداً على قدرتها المتميزة في استضافة مثل هذه الفعاليات العالمية الهامة، والتي أصبحت محط التقدير والإعجاب في شتى أنحاء العالم.

 




 

 


 

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