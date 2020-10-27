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الثلاثاء، 27-10-2020 11:20 ص

الحكومة: الحظر الشامل فقط يوم الجمعة وفق هذه الآلية

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الوكيل الإخباري - قال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة، علي العايد، إن حظر التجول الشامل سيكون خلال أيام الجمعة فقط، ووفق الآلية التنظيمية التي أعلنت في أمر الدفاع رقم 19، بما في ذلك تخصيص مدة زمنية، يحددها وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، للوصول للمساجد سيرا على الأقدام لأداء صلاة الجمعة.

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وحول استفسارات واتصالات وردت للحكومة من مواطنين ووسائل إعلام، عن نيتها تنفيذ حظر تجول شامل بعد غد الخميس، الذي يصادف ذكرى المولد النبوي الشريف وسيتم خلاله تعطيل الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة، أكّد العايد أنه لن يكون هناك حظر تجول شامل خلال يوم الخميس.


ولفت العايد، في تصريحات صحفية، إلى أن الحكومة حرصت مبكرا على الوضوح والشفافية في إعلان موعد وكيفية تنفيذ حظر التجول الشامل لإنهاء حالة الإرباك والترقب التي قد تنشأ بسبب إشاعات وتداول غير دقيق للمعلومات.


وشدد العايد على أن عدم فرض حظر تجول شامل يوم بعد غد الخميس، يتطلب من المواطنين أعلى درجات الالتزام بسبل الوقاية وتفادي التجمعات والزيارات التي تعتبر أحد أهم أسباب انتشار العدوى، والتي تعرض الجميع وخاصة كبار السن ومن يعانون من أمراض مزمنة وضعف في المناعة لخطورة إصابة عالية.


 




 

 


 

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