الحكومة : الوباء ما زال يشكل خطراً على صحة وسلامة المواطنين

الوكيل الاخباري - قال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمى باسم الحكومة فيصل الشبول، إن الوباء ما زال يشكل خطراً على صحة وسلامة المواطنين والمجتمع محليا وعالميا، ما يتطلب من الجميع أفرادا ومؤسسات في القطاعين العام والخاص مزيدا من الالتزام بالاجراءات الوقائية اللازمة.



وأكد الشبول أن صدور امر الدفاع رقم 35، يأتي في إطار حرص الحكومة على استمرار فتح القطاعات، ومواصلة جميع اشكال الحياة والنشاطات العامة في المملكة، بما فيها التعليم الوجاهي في المدارس والجامعات، والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

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