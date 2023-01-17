الحكومة تحدد موعد اطلاق الـ 5G في الأردن

الوكيل الإخباري - قال نائب رئيس مجلس المفوضين في هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، نائل العدوان، اليوم الثلاثاء، إن موعد إطلاق خدمات الجيل الخامس ( 5G) في الأردن سيكون بالربع الأول من عام 2024.

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وأضاف العدوان، وفقا لقناة المملكة، أنه وفقا لاتفاقية الجيل الخامس التي وقعت العام الماضي مع شركات الاتصالات الثلاثة العاملة في السوق المحلي فإن كل مرخص له يلتزم بإطلاق خدمات الجيل الخامس تجارياً خلال مدة لا تتجاوز 18 شهراً من تاريخ ترخيصها.



وبين أن الهيئة رفدت الخزينة العامة بأكثر من 150 مليون دينار العام الماضي.

