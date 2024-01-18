الخميس 18-01-2024
الوكيل الاخباري
 

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الخميس، 18-01-2024 12:28 م

الحكومة تطرح عطاء لشراء 100 - 120 ألف طن من القمح

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، عن طرح عطاء لشراء 100 أو 120 ألف طن قمح.

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ودعت الوزارة الراغبين بالاشتراك إلى مراجعة قسم العطاءات للحصول على نسخة من دعوة العطاء تتضمن الشروط والمواصفات، مقابل 650 دينارا غير مستردة، لافتة إلى أن آخر موعد لقبول العروض الساعة الثانية من ظهر يوم الأربعاء المقبل.


ويشترط للاشتراك في العطاء، إحضار صورة عن رخصة المهن سارية المفعول، وصورة عن السجل التجاري مصدقة قبل مدة لا تزيد على 30 يوماً من تاريخ فض العروض، وصورة عن التسجيل في غرفة التجارة سارية المفعول.


 




 

 


 

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